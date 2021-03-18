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Брагин: может быть, Ткачёв будет играть в следующем матче

Брагин: может быть, Ткачёв будет играть в следующем матче
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо». Брагин отметил, что, возможно, в состав в следующем матче вернётся Владимир Ткачёв.

«Второй период сыграли с преимуществом, пропустили второй необязательный гол. Всё было рядом в плане атаки. Не забили, а противник использовал свои шансы.

Мы решили играть этим составом, сейчас будем думать, может быть, Ткачёв будет играть в следующем матче», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Таким образом, «Динамо» удалось повести в серии со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.

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