Андрей Разин — о трагедии с Файзутдиновым: дело случая, стечение обстоятельств

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о причинах трагедии с 19-летним капитаном клуба МХЛ «Динамо» Санкт-Петербург Тимуром Файзутдиновым.
«Действительно, страшная трагедия. Хочется поддержать родных и близких. Сказать, чтобы держались. По экипировке… Это не ко мне вопрос. Я 1973 года рождения, а с 1974 обязали носить полумаски. Я бы мог эту полумаску носить, но я не носил. Здесь тоже такой вопрос. Наушники я всегда снимал, потому что в них неудобно играть. Ошейник тоже мешается. Маска, опять же. В клеточку всё. Со стеклом – дышать неудобно. Этот случай, может быть, один на миллион, шайба попала так случайно. Брать и надевать на всех маски и полумаски… Такой вид спорта, что у борта можно в спину толкнуть, и позвоночники ломаться будут. Не знаю, экипировка соответствует.
Может быть, шлем как-то разработать. Опять же, ему попало под ухо. Если делать шлем, как сейчас предлагают, из Формулы-1… Хоккеисту нужен обзор, периферическое зрение. Сейчас экипировка вполне нормальная, соответствует времени. Здесь всё дело случая, стечение обстоятельств», — приводит слова Разина официальный сайт череповецкой команды.
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