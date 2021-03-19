Передача Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Детройтом», у Радулова «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей хет-трик оформил Робби Фаббри. Российские нападающие Евгений Свечников и Владислав Наместников в этой встрече очков не набрали. За «Даллас» забивали Роопе Хинц и Джейсон Дикинсон. Нападающий Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Александр Радулов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.