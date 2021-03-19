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Передача Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Детройтом», у Радулова «-1»

Передача Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Детройтом», у Радулова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей хет-трик оформил Робби Фаббри. Российские нападающие Евгений Свечников и Владислав Наместников в этой встрече очков не набрали. За «Даллас» забивали Роопе Хинц и Джейсон Дикинсон. Нападающий Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Александр Радулов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2021, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фаббри (Манта, Стечер) – 14:00' (4x4)   2:0 Фаббри (Стаал) – 26:36' (5x5)   3:0 Фаббри (Ларкин) – 49:05' (5x5)   3:1 Хинц (Гурьянов, Хэнли) – 49:30' (5x5)   3:2 Дикинсон (Робертсон, Факса) – 58:40' (6x5)
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