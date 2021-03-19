Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вторым достиг отметки в 20 шайб в этом сезоне НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:1.
В составе победителей дублем отметился Коннор Макдэвид. За «Виннипег» единственный гол забил Мэтью Перро. Для Макдэвида вторая заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне. Канадский форвард стал вторым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 20 голов. Первое место в снайперской гонке занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (21 точный бросок).
Третье место в гонке снайперов занимает форвард «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли (18 шайб), следом располагается нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (17). Топ-5 дополняют форвард «Виннипега» Кайл Коннор и нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (по 16).
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс первым достиг отметки в 20 шайб в этом сезоне НХЛ
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