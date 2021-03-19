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Василевский – первый вратарь в истории НХЛ с сериями из 10+ побед в трёх сезонах подряд

Василевский – первый вратарь в истории НХЛ с сериями из 10+ побед в трёх сезонах подряд
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 21 и сделал голевую передачу. Россиянин одержал 10-ю победу подряд, что является повторением его личного рекорда в НХЛ. Ранее он уже выдавал две подобные серии за карьеру в лиге. Россиянин стал первым вратарём в истории лиги, выдававшим победные серии из 10 или более матчей в трёх сезонах подряд (2018/2019 – 10, 2019/2020 – 10).

Также он стал вторым в истории по общему количеству таких серий за карьеру. Лидером является рекордсмен лиги по победам (691) Мартин Бродо – четыре серии.

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Голкипер «Тампы» в третий раз за карьеру выиграл десять матчей подряд в сезоне. До лучшего результата в истории лиги — рукой подать.
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