Василевский – первый вратарь в истории НХЛ с сериями из 10+ побед в трёх сезонах подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 21 и сделал голевую передачу. Россиянин одержал 10-ю победу подряд, что является повторением его личного рекорда в НХЛ. Ранее он уже выдавал две подобные серии за карьеру в лиге. Россиянин стал первым вратарём в истории лиги, выдававшим победные серии из 10 или более матчей в трёх сезонах подряд (2018/2019 – 10, 2019/2020 – 10).
Также он стал вторым в истории по общему количеству таких серий за карьеру. Лидером является рекордсмен лиги по победам (691) Мартин Бродо – четыре серии.
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