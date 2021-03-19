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18-летний Джейми Драйсдейл повторил достижение Рэя Бурка и Петра Свободы

18-летний Джейми Драйсдейл повторил достижение Рэя Бурка и Петра Свободы
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» переиграл «Аризону Койотс» (3:2).

Защитник «Анахайма» Джейми Драйсдейл набрал 2 (1+1) очка в своём дебютном матче за карьеру в НХЛ. 18-летний канадец, выбранный под шестым номером на драфте 2020 года, стал третьим игроком обороны в истории лиги, набравшим два очка в дебютном матче в возрасте до 19 лет. До него это удавалось Рэю Бурку (сезон-1979/1980) и Петру Свободе (1984/1985).

В этом же матче нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф сделал результативную передачу, благодаря чему добрался до рубежа в 700 голевых передач за карьеру в НХЛ. Канадский форвард стал четвёртым действующим игроком НХЛ, которому покорился данный рубеж.

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