18-летний Джейми Драйсдейл повторил достижение Рэя Бурка и Петра Свободы
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» переиграл «Аризону Койотс» (3:2).
Защитник «Анахайма» Джейми Драйсдейл набрал 2 (1+1) очка в своём дебютном матче за карьеру в НХЛ. 18-летний канадец, выбранный под шестым номером на драфте 2020 года, стал третьим игроком обороны в истории лиги, набравшим два очка в дебютном матче в возрасте до 19 лет. До него это удавалось Рэю Бурку (сезон-1979/1980) и Петру Свободе (1984/1985).
В этом же матче нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф сделал результативную передачу, благодаря чему добрался до рубежа в 700 голевых передач за карьеру в НХЛ. Канадский форвард стал четвёртым действующим игроком НХЛ, которому покорился данный рубеж.
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