Василевский: «Тампа» должна защищать титул для себя, для всех ребят, для всего города

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о главной цели, которая стоит перед командой в этом сезоне НХЛ.

«Та чемпионская победа осталась в прошлом сезоне. Но осталась с нами в наших жизнях, и это роскошное воспоминание. Это был лучший сезон для всех нас. Но теперь это уже история. Мы должны защищать титул для себя, для всех ребят, для всего города. Это уже новый сезон, но цель остается прежней. Нам нужно и дальше усердно работать, чтобы завоевать ещё один Кубок Стэнли. Я на это очень надеюсь.

Каждый год ты учишься чему-то новому. Добавляешь какие-то новые упражнения в свою рутину. В прошлом сезоне в плей-офф у меня была идеальная система подготовки к матчам. Я знаю, что должен делать перед каждой игрой. У меня почти всё идеально в этом смысле. И от добра не ищут добра. Но НХЛ — та лига, в которой тяжело ставить победы на поток. Ты каждый раз должен выкладываться без остатка, чтобы выигрывать. Поэтому надо изучать всё новое.

И еще добавлю. В первую очередь, чтобы здорово играть, ты должен быть хорошо отдохнувшим. Очевидно, что к матчу должен быть готов твой разум, твое тело. При этом нужно хорошо разогреться, растянуться. И вот это все вместе подводит к играм наилучшим образом. В конце концов, срабатывает мышечная память, и ты играешь на инстинктах, когда хорошо готов», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ в русской версии.