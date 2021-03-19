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Шайфли: когда вы даёте Макдэвиду хотя бы немного места, он тут же заставляет вас заплатить

Шайфли: когда вы даёте Макдэвиду хотя бы немного места, он тут же заставляет вас заплатить
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Марк Шайфли прокомментировал выступление форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Макдэвид не зря считается самым взрывным игроком в нашей лиге, и сегодня вы сами это увидели. Когда вы даёте ему хотя бы немного свободного места, он тут же заставляет за это заплатить. Кроме того, он делает лучше своих партнёров по команде. Так что, играя против него, надо всегда об этом помнить», — приводит слова Шайфли официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:1 В составе победителей дублем отметился Коннор Макдэвид. Для Макдэвида вторая заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне. Канадский форвард стал вторым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 20 голов. Первое место в снайперской гонке занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (21 точный бросок).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вторым достиг отметки в 20 шайб в этом сезоне НХЛ
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