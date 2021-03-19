Форвард «Куньлуня»: благодарен Разину за опыт, который он передал мне

18-летний форвард «Куньлуня» Андрей Баканов рассказал, почему вернулся в КХЛ из Северной Америки.



«Сначала «Куньлунь» предложил пробный контракт. Так как сезон в ОХЛ прервали, я решил воспользоваться этой возможностью. Я много тренировался летом, был в неплохой форме. Очень рад, что получилось закрепиться в КХЛ. Это самый высокий уровень, на котором мне приходилось играть. Здесь большое количество мастеровитых игроков. Это мой первый опыт игры на взрослом уровне: в КХЛ всё быстрее.



Разин? Это классные чувства видеть Андрея Владимировича у руля команды КХЛ. Он тренировал меня, когда я был совсем маленьким, а теперь мы играем друг против друга на таком высоком уровне. После матчей мы встречались с ним, разговаривали. Словно флэшбек в детство — он давал мне советы по игре, говорил, как действовать в той или иной ситуации. Я очень благодарен ему за тот опыт, который Андрей Владимирович передал мне. Он учил дисциплине, хоккейным азам», — приводит слова Баканова официальный сайт КХЛ.

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