«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд на второй матч серии

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе уфимцев лишь одно изменение: Эдуард Гиматов уступил место Артёму Пименову.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Викстранд — Яруллин, Доус — Да Коста — Тихонов;
Педан — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
Журавлёв — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;
Лямкин, Галиев — Галимов — Воронков; Сафонов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец — Пименов, Солодухин — Картаев — Башкиров.
Напомним, в первом матче победу одержал «Ак Барс» (4:1). Счёт в серии — 1-0 в пользу казанцев.
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