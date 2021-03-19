«Ак Барс» в овертайме переиграл «Салават». Счёт в серии — 2-0
Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» в овертайме обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
19 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хохряков – 15:23' (5x5) 1:1 Доус (Тихонов) – 29:23' (5x5) 2:1 Галиев (Юдин, Галимов) – 62:19' (5x5)
На 16-й минуте после ошибки защитника казанцев Дмитрия Юдина форвард уфимцев Пётр Хохряков убежал в контратаку и открыл счёт во встрече. На 30-й минуте Найджел Доус с передачи Виктора Тихонова восстановил равенство в матче. Победную шайбу в овертайме забросил Станислав Галиев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Ак Барс» увеличил преимущество в серии — 2-0. Третья встреча пройдёт в Уфе 21 марта.
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