Скабелка: ЦСКА забил два быстрых гола и сыграл, как умеет. Но «Локомотив» мог вернуться

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:4, 1-1).



«Не всё получилось у нас, что мы планировали. Мы предполагали, что ЦСКА мощно начнёт, но до первой шайбы была равная игра. Два быстрых гола за две минуты, наверное, поменяли расстановку сил. ЦСКА затем играл, как умеет, ведя в счёте. Но мы всё равно в конце второго периода и в третьем отрезке сыграли неплохо, забили гол и могли вернуться в игру.



У нас нет задания сделать ошибок меньше, чем ЦСКА. Мы не боимся ошибиться, мы хотим играть с шайбой. Но иногда соперник заставляет ошибаться, иногда наши игроки принимают неправильные решения. Не знаю, когда появится Красковский. Сегодня он катался, но играть был не готов.



Конечно, игроки ЦСКА здорово выкатываются на линию броска, это одна из проблем. Но всё равно я считаю, что у нас было достаточно моментов, когда мы доводили шайбу до ворот», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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