Светлаков: игроки ЦСКА разобрали прошлый матч с «Локомотивом», сегодня получилось забить

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:1, 1-1).
«Сделали небольшую работу над ошибками, сыграли по заданию, получилось сегодня что-то. Готовимся дальше. Мы в каждой встрече работаем над ошибками, смотрим. Нам подсказывают тренеры, что надо делать, а что нет. Разобрали прошлый матч и старались выполнить задание на сегодняшний.
Паскуале — хороший вратарь. Важно в каждой встрече забивать, без голов побед не будет. Сегодня получилось, дальше тоже будем стараться забивать», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
- 19 марта 2021
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