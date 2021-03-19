Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Светлаков: игроки ЦСКА разобрали прошлый матч с «Локомотивом», сегодня получилось забить

Светлаков: игроки ЦСКА разобрали прошлый матч с «Локомотивом», сегодня получилось забить
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:1, 1-1).

«Сделали небольшую работу над ошибками, сыграли по заданию, получилось сегодня что-то. Готовимся дальше. Мы в каждой встрече работаем над ошибками, смотрим. Нам подсказывают тренеры, что надо делать, а что нет. Разобрали прошлый матч и старались выполнить задание на сегодняшний.

Паскуале — хороший вратарь. Важно в каждой встрече забивать, без голов побед не будет. Сегодня получилось, дальше тоже будем стараться забивать», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

ЦСКА крупно обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в серии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021