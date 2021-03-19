Светлаков: игроки ЦСКА разобрали прошлый матч с «Локомотивом», сегодня получилось забить

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:1, 1-1).



«Сделали небольшую работу над ошибками, сыграли по заданию, получилось сегодня что-то. Готовимся дальше. Мы в каждой встрече работаем над ошибками, смотрим. Нам подсказывают тренеры, что надо делать, а что нет. Разобрали прошлый матч и старались выполнить задание на сегодняшний.



Паскуале — хороший вратарь. Важно в каждой встрече забивать, без голов побед не будет. Сегодня получилось, дальше тоже будем стараться забивать», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.