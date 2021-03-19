Квартальнов — о разговоре перед овертаймом: вам всё сказать, что я в раздевалке говорил?

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).



«Хорошая боевая встреча, хороший накал. Мы довольны победой в овертайме. Едем в Уфу, там будет сложно играть. Мы там проиграли дважды в этом сезоне. Всё ещё впереди.



Сегодня соперник вышел более заряженным, нас в первом периоде поджали, и в начале второго было нелегко. Но потом мы вкатились, поговорили в перерыве и нашли свою игру.



Выйдет ли на лёд Билялов? Вполне, всё может быть.



Соперник и в первой встрече играл хорошо, у них хороший состав. Их настырность сегодня нас не удивила. В каждом матче забивать первым – это хорошо. Ты имеешь преимущество. Матч начинается с 0:0. Забивая, ты вынуждаешь соперника действовать. В плей-офф это важно.



Разговор перед овертаймом? Вам всё сказать, что я в раздевалке говорил? В основном нюансы. Играем второй матч, всё решают нюансы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Ак Барс» в овертайме переиграл «Салават». Счёт в серии — 2-0