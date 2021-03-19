Лукоянов побил рекорд «Ак Барса» по количеству матчей в плей-офф, обогнав Никулина

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» в овертайме обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Нападающий Артём Лукоянов обогнал экс-защитника казанцев Илью Никулина по количеству матчей в плей-офф КХЛ за «Ак Барс», сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

Матч стал 105-м для хоккеиста в плей-офф за казанский клуб. По этому показателю он опередил Илью Никулина, который провёл за «барсов» 104 матча.

В КХЛ Артём Лукоянов выступал только за казанскую команду. В составе «барсов» провёл 584 матча, забросил 70 шайб и отдал 78 передач при показателе полезности «+67». В нынешнем плей-офф провёл шесть матчей, забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи при показателе полезности «+2».