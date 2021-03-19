Доус: «Ак Барс» — опытнейшая команда, в ней есть и чемпионы. Хочу быть частью этого клуба

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).
«Плотная игра. Соперник в первом периоде вышел заряженным, мы этого ожидали после прошлой встречи. Но мы смогли с этим справиться.
У меня 600-й матч в КХЛ? Я давно играю в КХЛ. Забить было приятно, но самое важное — это победа. Нужно думать о ней в первую очередь.
Мы хорошо сыграли в форчекинге, прессинге, заставили соперника потерять шайбу. Виктор отдал мне хорошую голевую передачу. У меня ушло много времени на бросок, но мне повезло, что я попал под руку вратарю.
Другая команда — другой сезон. Всё может меняться и происходить в плей-офф. Знаю, что в последние годы я не очень здорово играл в матчах на вылет, но раньше у меня всё было хорошо. Повторюсь, дело — в победах. В первую очередь надо делать всё для победы. У нас в команде играют все четыре звена. «Ак Барс» — опытнейшая команда, в ней есть и чемпионы. Хочу быть частью этой команды, и я рад, что играю за них и забиваю.
В плей-офф каждая следующая встреча важнее предыдущей. Чем дальше плей-офф, тем сложнее становятся матчи.
Разбирали ли мы игру Метсолы? Я много раз играл против Юхи. Он хороший вратарь, ему тяжело забить. В «Ак Барсе» мы всегда стараемся атаковать ворота вне зависимости, какой голкипер в них играет», — передаёт слова Доуса корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 19 марта 2021
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