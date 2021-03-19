Стал известен срок контракта Голышева с «Айлендерс»
Нападающий Анатолий Голышев подписал контракт с командой НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает официальный сайт клуба НХЛ.
Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2020/2021.
16 марта «Автомобилист» на официальном сайте объявил, что Голышев покинет команду и продолжит карьеру в Северной Америке.
Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.
Права на россиянина в НХЛ принадлежат «Айлендерс». В 2016 году Голышев был выбран клубом в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 95-м номером.
В этом сезоне Голышев провёл в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».
Генменеджер «Айлендерс» прокомментировал информацию о приезде в клуб Голышева
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