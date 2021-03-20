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«Калгари» на выезде обыграл «Торонто». На счету Нестерова голевая передача

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду уступил «Калгари Флэймз» — 3:4.

В составе «Калгари» отличились Мэттью Ткачук, Дерек Райан, Кристофер Танев и Марк Джордано, а за «Торонто» забрасывали Джейсон Спецца, Александр Керфут и Митчелл Марнер.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров провёл на льду 14 минут 28 секунд и отметился результативной передачей, завершив встречу с показателем полезности «0». Его соотечественник из «Торонто» Илья Михеев за 12 минут 14 секунд на площадке результативными действиями не отметился, показатель полезности – «0».

«Калгари Флэймз», набрав 33 очка в 31 встрече, занимает 6-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» (40) – является лидером.