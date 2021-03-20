Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Калгари» на выезде обыграл «Торонто». На счету Нестерова голевая передача

«Калгари» на выезде обыграл «Торонто». На счету Нестерова голевая передача
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду уступил «Калгари Флэймз» — 3:4.

В составе «Калгари» отличились Мэттью Ткачук, Дерек Райан, Кристофер Танев и Марк Джордано, а за «Торонто» забрасывали Джейсон Спецца, Александр Керфут и Митчелл Марнер.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров провёл на льду 14 минут 28 секунд и отметился результативной передачей, завершив встречу с показателем полезности «0». Его соотечественник из «Торонто» Илья Михеев за 12 минут 14 секунд на площадке результативными действиями не отметился, показатель полезности – «0».

«Калгари Флэймз», набрав 33 очка в 31 встрече, занимает 6-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» (40) – является лидером.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ткачук (Нестеров, Линдхольм) – 01:19' (5x5)   0:2 Райан (Андерссон, Лучич) – 07:33' (5x5)   1:2 Спецца (Райлли, Симмондс) – 12:47' (5x5)   1:3 Танев (Ханифин) – 18:55' (5x5)   2:3 Керфут (Богосян, Дермотт) – 19:36' (5x5)   3:3 Марнер – 23:48' (5x5)   3:4 Джордано (Андерссон, Баклунд) – 32:33' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021