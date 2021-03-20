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«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе», Тарасенко реализовал победный буллит

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе», Тарасенко реализовал победный буллит
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в серии буллитов обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2:1.

В составе победителей шайбу забросил Тайлер Бозак, а победный буллит реализовал российский форвард Владимир Тарасенко. Нападающий за 20.31 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Сан-Хосе» единственный гол забил Райан Донато. Защитник Николай Кныжов за 18.47 на льду заработал показатель полезности «+1».

«Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений. В последних 10 играх «Блюз» одержали пять побед. У «Шаркс» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 21 марта, затем «Сент-Луис» 23 марта на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Сан-Хосе» 23 и 25 марта примет «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Донато (Сёренсен, Гертл) – 35:08' (5x5)   1:1 Бозак (Клиффорд) – 46:22' (4x5)   1:2 Тарасенко – 65:00' (ПБ)
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