«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе», Тарасенко реализовал победный буллит

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в серии буллитов обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2:1.
В составе победителей шайбу забросил Тайлер Бозак, а победный буллит реализовал российский форвард Владимир Тарасенко. Нападающий за 20.31 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Сан-Хосе» единственный гол забил Райан Донато. Защитник Николай Кныжов за 18.47 на льду заработал показатель полезности «+1».
«Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений. В последних 10 играх «Блюз» одержали пять побед. У «Шаркс» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 21 марта, затем «Сент-Луис» 23 марта на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Сан-Хосе» 23 и 25 марта примет «Лос-Анджелес Кингз».
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