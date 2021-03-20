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«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» и продлил победную серию до пяти матчей

«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» и продлил победную серию до пяти матчей
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Пасиоретти (2), Вильям Карлссон и Уильям Каррье. За «Лос-Анджелес» голы забили Алекс Иафалло и Тревор Мур.

«Вегас» продлил победную серию до пяти матчей, в последних 10 играх «Голден Найтс» одержали восемь побед. Для «Кингз» это поражение стало седьмым в последних 10 встречах. Следующий матч 22 марта команды проведут между собой, затем «Вегас» 23 марта примет «Сент-Луис Блюз», а «Лос-Анджелес» 23 и 25 марта на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

В рамках игрового дня в НХЛ прошли ещё четыре матча: «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1), «Монреаль Канадиенс» – «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ), «Торонто Мэйпл Лифс» – «Калгари Флэймз» (3:4), «Сан-Хосе Шаркс» – «Сент-Луис Блюз» (1:2 Б).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Пасиоретти (Стоун) – 10:17' (5x5)   0:2 Пасиоретти (Теодор, Мартинес) – 12:53' (5x5)   1:2 Иафалло (Копитар, Даути) – 19:42' (5x5)   2:2 Мур (Рой, Бьёрнфот) – 26:18' (5x5)   2:3 Карлссон (Маршессо, Мартинес) – 35:15' (5x5)   2:4 Каррье (Хаг, Носек) – 50:34' (5x5)
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