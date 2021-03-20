Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает пресс-служба лиги.



Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» в серии буллитов со счётом 2:1.



В составе победителей шайбу забросил Тайлер Бозак, а победный буллит реализовал Тарасенко. За «Сан-Хосе» единственный гол забил Райан Донато. Защитник Николай Кныжов за 18.47 на льду заработал показатель полезности «+1».



«Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений. В последних 10 играх «Блюз» одержали пять побед. У «Шаркс» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 21 марта, затем «Сент-Луис» 23 марта на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Сан-Хосе» 23 и 25 марта примет «Лос-Анджелес Кингз».