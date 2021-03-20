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Летанг — о травме Малкина: потеря партнера такого масштаба – это испытание для всех нас

Летанг — о травме Малкина: потеря партнера такого масштаба – это испытание для всех нас
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг поделился мыслями о травме российского нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина.

«Потеря партнера такого масштаба – это испытание для всех нас. Но в то же время это шанс для других ребят проявить себя в более существенной роли.

В любом случае нам не требуется что-то глобально менять. Нужно играть в свой хоккей – это лучший вариант в такой ситуации», — приводит слова Летанга официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее Малкин был помещён клубом в список травмированных. Ожидается, что он пропустит несколько недель.

17 марта «Питтсбург» на домашней арене уступил «Бостону» со счётом 1:2. 34-летний российский форвард «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта со стороны американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.

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