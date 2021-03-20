Форвард «Торонто» Симмондс: мы должны играть полные 60 минут, а не 50 или 55
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Уэйн Симмондс высказался о шести поражениях его команды в семи матчах.
«У нас неплохой коллектив. Мы делаем много хорошего, но в то же время допускаем маленькие ошибки, которые оборачиваются голами в наши ворота. Мы должны играть полные 60 минут, а не 50 или 55», — приводит слова Уэйна Симмондса официальный сайт НХЛ.
Напомним, накануне в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду уступил «Калгари Флэймз» — 3:4.
«Калгари Флэймз», набрав 33 очка в 31 встрече, занимает шестое место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» (40) является лидером.
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