Форвард «Торонто» Симмондс: мы должны играть полные 60 минут, а не 50 или 55

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Уэйн Симмондс высказался о шести поражениях его команды в семи матчах.



«У нас неплохой коллектив. Мы делаем много хорошего, но в то же время допускаем маленькие ошибки, которые оборачиваются голами в наши ворота. Мы должны играть полные 60 минут, а не 50 или 55», — приводит слова Уэйна Симмондса официальный сайт НХЛ.



Напомним, накануне в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду уступил «Калгари Флэймз» — 3:4.



«Калгари Флэймз», набрав 33 очка в 31 встрече, занимает шестое место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» (40) является лидером.