СКА — «Динамо» Москва: Ткачёв заменил Бурдасова, Кагарлицкий пропустит матч

Стали известны составы санкт-петербургского СКА и московского «Динамо» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв— Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Бенгтссон, Галимов — Вей — Кузьменко;

Антипин — Токранов, Морозов — Марченко — Подколзин;

Белов, Тимкин, Швец-Роговой — Каменев — Цицюра.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Брюквин — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Кулёмин;

Бойков, О. Зайцев, Круглов — Игумнов — Алексеев.



Напомним, первая встреча завершилась победой московского «Динамо» со счётом 4:1.