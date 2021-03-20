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СКА — «Динамо» Москва: Ткачёв заменил Бурдасова, Кагарлицкий пропустит матч

СКА — «Динамо» Москва: Ткачёв заменил Бурдасова, Кагарлицкий пропустит матч
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы санкт-петербургского СКА и московского «Динамо» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв— Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Бенгтссон, Галимов — Вей — Кузьменко;
Антипин — Токранов, Морозов — Марченко — Подколзин;
Белов, Тимкин, Швец-Роговой — Каменев — Цицюра.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Брюквин — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Кулёмин;
Бойков, О. Зайцев, Круглов — Игумнов — Алексеев.

Напомним, первая встреча завершилась победой московского «Динамо» со счётом 4:1.

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