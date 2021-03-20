СКА — «Динамо» Москва: Ткачёв заменил Бурдасова, Кагарлицкий пропустит матч

Стали известны составы санкт-петербургского СКА и московского «Динамо» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв— Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Бенгтссон, Галимов — Вей — Кузьменко;
Антипин — Токранов, Морозов — Марченко — Подколзин;
Белов, Тимкин, Швец-Роговой — Каменев — Цицюра.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Брюквин — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Кулёмин;
Бойков, О. Зайцев, Круглов — Игумнов — Алексеев.
Напомним, первая встреча завершилась победой московского «Динамо» со счётом 4:1.
- 20 марта 2021
-
17:00
-
16:32
-
16:23
-
16:10
-
16:01
-
15:41
-
15:39
-
14:56
-
14:53
-
13:50
-
13:44
-
12:56
-
12:44
-
11:56
-
11:53
-
11:32
-
10:59
-
10:53
-
10:17
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
08:55
-
08:50
-
08:12
-
07:57
-
07:12
-
04:48
-
04:38
-
04:29
-
04:21
-
02:40
- 19 марта 2021
-
23:45
-
23:30
-
23:25