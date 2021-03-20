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Дэнни Тейлор: Минск входит в топ-5 городов КХЛ по уровню комфорта для хоккеиста

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Дэнни Тейлор: Минск входит в топ-5 городов КХЛ по уровню комфорта для хоккеиста
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тейлор поделился ожиданиями от игры за сборную Беларуси.

«Благодарен, что мне оказали честь играть за национальную сборную Беларуси. Это на самом деле большая привилегия — возможность выступать на международном уровне. И, безусловно, вызов для меня. С нетерпением жду момента, когда вновь выйду на матч в форме сборной. Верю, что у нас всё получится.

Среди целей: успешно выступить на чемпионате мира. Буду делать всё, чтобы помочь команде.

В Беларуси любят хоккей. Убедился в этом ещё в 2014 году, когда впервые приехал в Минск и выступал за «Динамо». На мой взгляд, столица Беларуси входит в топ-5 городов КХЛ по уровню комфорта для хоккеиста», — приводит слова Тейлора официальный сайт ФХБ.

Вчера, 19 марта, ИИХФ официально уведомила ФХБ об утверждении смены спортивного гражданства вратарём. Теперь он имеет право выступать в составе национальной сборной на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ.

Хоккеисты минского «Динамо» Принс, Паре и Тейлор будут выступать за сборную Беларуси
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