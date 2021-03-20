Дэнни Тейлор: Минск входит в топ-5 городов КХЛ по уровню комфорта для хоккеиста

Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тейлор поделился ожиданиями от игры за сборную Беларуси.
«Благодарен, что мне оказали честь играть за национальную сборную Беларуси. Это на самом деле большая привилегия — возможность выступать на международном уровне. И, безусловно, вызов для меня. С нетерпением жду момента, когда вновь выйду на матч в форме сборной. Верю, что у нас всё получится.
Среди целей: успешно выступить на чемпионате мира. Буду делать всё, чтобы помочь команде.
В Беларуси любят хоккей. Убедился в этом ещё в 2014 году, когда впервые приехал в Минск и выступал за «Динамо». На мой взгляд, столица Беларуси входит в топ-5 городов КХЛ по уровню комфорта для хоккеиста», — приводит слова Тейлора официальный сайт ФХБ.
Вчера, 19 марта, ИИХФ официально уведомила ФХБ об утверждении смены спортивного гражданства вратарём. Теперь он имеет право выступать в составе национальной сборной на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ.
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