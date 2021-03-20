Брагин: «Динамо» играло в закрытый хоккей, СКА приложил много сил, чтобы взломать оборону

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (1:0, 1-1).

«Чувствовалась энергетика наших болельщиков. Они поддерживали нас в любой ситуации. Команда работала и заслужила победу за этот труд. Сложно сказать, будем ли делать перестановки перед третьим матчем.

Каменев провёл хороший матч. В плане катания было немного трудно, но он провёл две-три смены и вошёл в ритм. Выпустили Каменева и молодого Цицюру в концовке, потому что эти люди хорошо играют в обороне. Кетовым занимаются врачи. Сложно что-то сказать.

Молодёжное звено провело хорошую игру. Думаю, они продолжат выходить в таком сочетании», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.