Брагин: «Динамо» играло в закрытый хоккей, СКА приложил много сил, чтобы взломать оборону
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (1:0, 1-1).
«Чувствовалась энергетика наших болельщиков. Они поддерживали нас в любой ситуации. Команда работала и заслужила победу за этот труд. Сложно сказать, будем ли делать перестановки перед третьим матчем.
Каменев провёл хороший матч. В плане катания было немного трудно, но он провёл две-три смены и вошёл в ритм. Выпустили Каменева и молодого Цицюру в концовке, потому что эти люди хорошо играют в обороне. Кетовым занимаются врачи. Сложно что-то сказать.
Молодёжное звено провело хорошую игру. Думаю, они продолжат выходить в таком сочетании», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА обыграл «Динамо» благодаря голу на 58-й минуте и сравнял счёт в серии
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