Брагин: Ткачёву тяжело, не играл почти две недели, поэтому у него были небольшие проблемы

Главный тренер санкт-петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (1:0, 1-1).

«Посмотрим на состояние каждого хоккеиста после матча. Ткачёву тяжело — он не играл почти две недели. Непросто войти в ритм, поэтому были небольшие проблемы.

Мы посмотрели второй матч, проанализировали, и появились новые игроки. Все наши тренеры работали в штабе. Один, Владимир Потапов, ушёл наверх. Другой, Алексей Бабинцев, спустился на лавку. Весь штаб работает.

Старались провести весь матч агрессивно. Соперник играл в закрытый хоккей. Чтобы взломать такую оборону, пришлось приложить много сил. В этом плане не всё отработано», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.