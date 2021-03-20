Брагин: Ткачёву тяжело, не играл почти две недели, поэтому у него были небольшие проблемы
Главный тренер санкт-петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (1:0, 1-1).
«Посмотрим на состояние каждого хоккеиста после матча. Ткачёву тяжело — он не играл почти две недели. Непросто войти в ритм, поэтому были небольшие проблемы.
Мы посмотрели второй матч, проанализировали, и появились новые игроки. Все наши тренеры работали в штабе. Один, Владимир Потапов, ушёл наверх. Другой, Алексей Бабинцев, спустился на лавку. Весь штаб работает.
Старались провести весь матч агрессивно. Соперник играл в закрытый хоккей. Чтобы взломать такую оборону, пришлось приложить много сил. В этом плане не всё отработано», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА обыграл «Динамо» благодаря голу на 58-й минуте и сравнял счёт в серии
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