Хартли: «Авангард» должен был побеждать в основное время, но пришлось подзадержаться
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-1).
«Ещё одна очень важная, волевая победа. Считаю, что мы должны были одержать победу в основное время, но пришлось подзадержаться. Я сегодня очень доволен Шимоном Грубецем. Выпустили его вместо Игоря Бобкова из соображений здравого смысла. Но повторюсь, что у нас два великолепных вратаря, на которых мы всегда можем положиться.
Много моментов можно выделить сегодня. Это и две наши хорошие шайбы в большинстве, и меньшинство, и Грубец себя великолепно показал. Хочу обратить внимание, что мы именно два гола забили сегодня в большинстве», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Судьи отменили гол Каски, посчитав его попытку перехватить шайбу пасом рукой
Рекомендуем вам
- 20 марта 2021
-
21:16
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:43
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:56
-
19:48
-
19:37
-
19:29
-
19:17
-
19:01
-
18:30
-
18:15
-
17:58
-
17:43
-
17:00
-
16:32
-
16:23
-
16:10
-
16:01
-
15:41
-
15:39
-
14:56
-
14:53
-
13:50
-
13:44
-
12:56
-
12:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам