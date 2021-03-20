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Хартли: «Авангард» должен был побеждать в основное время, но пришлось подзадержаться

Хартли: «Авангард» должен был побеждать в основное время, но пришлось подзадержаться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-1).

«Ещё одна очень важная, волевая победа. Считаю, что мы должны были одержать победу в основное время, но пришлось подзадержаться. Я сегодня очень доволен Шимоном Грубецем. Выпустили его вместо Игоря Бобкова из соображений здравого смысла. Но повторюсь, что у нас два великолепных вратаря, на которых мы всегда можем положиться.

Много моментов можно выделить сегодня. Это и две наши хорошие шайбы в большинстве, и меньшинство, и Грубец себя великолепно показал. Хочу обратить внимание, что мы именно два гола забили сегодня в большинстве», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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