Хартли: «Авангард» должен был побеждать в основное время, но пришлось подзадержаться

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-1).



«Ещё одна очень важная, волевая победа. Считаю, что мы должны были одержать победу в основное время, но пришлось подзадержаться. Я сегодня очень доволен Шимоном Грубецем. Выпустили его вместо Игоря Бобкова из соображений здравого смысла. Но повторюсь, что у нас два великолепных вратаря, на которых мы всегда можем положиться.



Много моментов можно выделить сегодня. Это и две наши хорошие шайбы в большинстве, и меньшинство, и Грубец себя великолепно показал. Хочу обратить внимание, что мы именно два гола забили сегодня в большинстве», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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