Чирлидерши очаровывали публику, Кетов напал на Шипачёва и получил травму. Фото победы СКА

20 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина СКА одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги (1:0, 1-1).



«Чувствовалась энергетика наших болельщиков. Они поддерживали нас в любой ситуации. Команда работала и заслужила победу за этот труд. Сложно сказать, будем ли делать перестановки перед третьим матчем.



Каменев провёл хороший матч. В плане катания было немного трудно, но он провёл две-три смены и вошёл в ритм. Выпустили Каменева и молодого Цицюру в концовке, потому что эти люди хорошо играют в обороне. Кетовым занимаются врачи. Сложно что-то сказать.



Молодёжное звено провело хорошую игру. Думаю, они продолжат выходить в таком сочетании», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с матча СКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.