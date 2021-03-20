Колготин: у «Сочи» была куча классных моментов, но хоккейный бог был не на нашей стороне

Нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин подвёл итоги сезона. Клуб занял 10-е место в таблице Запада и не вышел в плей-офф.



«Как оцениваю сезон для себя лично и для команды? Всегда ставишь перед собой только самые высокие цели, хотелось бы получше сыграть в плане статистики. Было много неплохих моментов, где-то не получалось их реализовать.



Что касается команды, то, честно говоря, неудачно мы сыграли, надо было играть лучше, больше выигрывать, у нас были хорошие матчи в сезоне, когда мы по игре выигрывали и переигрывали соперника, но на последних минутах упускали победу…



Чего не хватило для выхода в плей-офф? В первую очередь повлияла реализация моментов, конечно же. Но мы всё равно боролись до конца. Даже когда маленький отрыв был, всё равно верили, что всё получится, что сократим отставание, что где-то удача на нашей стороне будет.



Вся проблема в реализации: у нас была куча классных моментов, выходы в ноль, просто хорошие матчи были, но где-то хоккейный бог не на нашей стороне был.



Какая была атмосфера в такие моменты в раздевалке? У нас был очень хороший коллектив, все были на позитиве, всё нормально было. Конечно, разное бывало. Кто-то постарше вставал и мог люлей дать, но это рабочие моменты, всё правильно.



Не всё получилось у нас. Много же молодых в команде было, кто-то, как и я, первый сезон в КХЛ играл. Для многих это станет толчком на будущее. Мы все понимаем, к чему надо готовиться на предсезонке, индивидуально как готовиться. Все это понимают, все — профессионалы своего дела. На следующий сезон мы добавим во всех компонентах», — приводит слова Колготина пресс-служба сочинцев.

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