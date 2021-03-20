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Защитник «Рейнджерс» Джонсон перенёс операцию. Он пропустит остаток сезона

Защитник «Рейнджерс» Джонсон перенёс операцию. Он пропустит остаток сезона
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джек Джонсон перенёс операцию по удалению паховой грыжи. Он пропустит остаток нынешнего сезона и восстановится к середине лета, сообщает североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 34-летний хоккеист принял участие в 13 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу при коэффициенте полезности «-5».

Контракт Джонсона с зарплатой $ 1,15 млн действует до конца нынешнего сезона.

Американский защитник выступает за «Рейнджерс» с октября 2020 года, когда подписал с командой однолетнее соглашение.

Джонсон был выбран под общим 3-м номером на драфте НХЛ 2005 года клубом «Каролина Харрикейнз».

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