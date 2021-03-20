Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» волевую победу над «Рейнджерс». Панарин отметился голом

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» одержал волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте дебютного игрового отрезка – российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в третьей игре кряду, реализовав численное преимущество «столичных». Хоккеисты «Вашингтона» смогли сравнять счёт лишь к середине 3-го периода после удачной игры на добивании Александра Овечкина, который продлил голевую серию до 5 матчей. Он же спустя 3 минуты вывел хозяев льда вперёд, а по итогу принёс «Вашингтону» волевую победу в этом матче.
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 44 очка в 30 встречах и одержав 7-ю победу кряду, является лидером в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» (28) – на 6-м месте.
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