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«Флорида» всухую обыграла «Нэшвилл», Дриджер оформил шат-аут. Сарос отразил 46 бросков

«Флорида» всухую обыграла «Нэшвилл», Дриджер оформил шат-аут. Сарос отразил 46 бросков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Барков (Дюклер, Уигар) – 29:15' (5x5)   2:0 Дюклер (Вераге) – 59:45' (en)

За «Пантерз» отличились Александр Барков и Энтони Дюклер. Вратарь «Флориды» Крис Дриджер отразил 21 бросок.

Голкипер «пантер» Сергей Бобровский попал в заявку на матч, но на льду не появился.

Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос отразил 46 из 47 бросков.

Форвард «Предаторз» Яков Тренин не отметился результативными действиями, проведя на льду 8 минут 20 секунд и закончив матч с показателем полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» отправится к «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Нэшвилл» в гостях сыграет с «Даллас Старз». Обе встречи пройдут в ночь с 21 на 22 марта (по московскому времени).

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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