Павел Бучневич вывел «Рейнджерс» вперёд в матче с «Вашингтоном». Это его 70-я шайба в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу «Рейнджерс». Единственную шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич, поразив ворота соотечественника Ильи Самсонова. Для Бучневича этот гол стал 11-м в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он забил 70 голов и сделал 104 результативные передачи в 276 играх.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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