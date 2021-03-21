«Вашингтон» проиграл в первом матче после возвращения Уилсона, без него — семь побед кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Таким образом прервалась семиматчевая победная серия команды Питера Лавиолетта. Примечательно, что окончание лучшей серии в сезоне совпало с возвращением в состав канадского форварда Тома Уилсона. 7 марта НХЛ наложила на 26-летнего Уилсона семиматчевую дисквалификацию за жёсткий силовой приём против защитника «Бостон Брюинз» Брэндона Карло. Без дисквалифицированного Уилсона «Вашингтон» победил во всех матчах.

Напомним, что 6 марта в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1. Это было последнее поражение столичной команды до сегодняшнего матча с «Рейнджерс».