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Паризе — о первом звене «Колорадо»: на кураже они будто всё время играют в большинстве

Паризе — о первом звене «Колорадо»: на кураже они будто всё время играют в большинстве
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (0:6) оценил действия ведущей тройки нападения «лавин» Рантанен — Маккиннон — Ландеског.

«На кураже они будто бы всё время играют в большинстве», — приводит слова Паризе журналист Майкл Руссо.

В составе «Колорадо» забивали Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Тайсон Джост, Девон Тэйвз и Валерий Ничушкин. Натан Маккиннон отдал три результативные передачи. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями, проведя на льду 17 минут 56 секунд и закончив матч с показателем полезности «-4». Это худший результат встречи наравне с коэффициентом полезности Матса Цуккарелло. У него также «-4».

Худший матч Капризова в НХЛ. Получил тычок в лицо, привёз гол и заработал «-4»
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