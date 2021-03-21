Главный тренер «Тампы» — о Василевском: плохо, что мы так от него зависели

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1) оценил вклад голкипера Андрея Василевского в итоговый результат.
«Плохо, что мы так от него зависели, но он был великолепен. Нельзя играть так нестабильно», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ в русской версии.
Российский голкипер «молний» в этой встрече совершил 30 сейвов, одержав 20-ю победу в 24 матчах сезона. Россиянин вышел по этому показателю на второе место в НХЛ среди вратарей, сравнявшись с Эндрю Хэммондом («Оттава Сенаторз», сезон-2014/2015).
Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед минимум за 24 матча. Рекордсменом лиги по количеству матчей, которое потребовалось провести в сезоне, чтобы одержать 20 побед, является вратарь «Бостон Брюинз» Тини Томпсон. В сезоне-1929/1930 ему хватило 23 встреч для покорения этого рубежа.
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