Защитник «Каролины» Хэмилтон повторил рекорд франшизы 40-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

Защитник «ураганов» Даги Хэмилтон отметился результативной передачей, благодаря чему продлил серию с набранными очками до 11 матчей. Таким образом Хэмилтон повторил рекорд франшизы 40-летней давности. В сезоне-1979/1980 защитник «Хартфорд Уэйлерз» Марк Хоу также набирал очки в 11 матчах кряду.

Стоит заметить, что за последние 20 лет только трое защитников в истории НХЛ имели более длительную результативную серию, чем Хэмилтон. Лучшим на этом временном отрезке является защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер (15 матчей в сезоне-2015/2016). Второе место с 12 матчами делят защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози (сезон-2019/2020) и завершивший карьеру Матьё Шнайдер (сезон-2006/2007).