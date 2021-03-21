Вайсфельд: «Салават» играет как-то без эмоций. Тренерское задание выполняют, а азарта нет

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (2-0).
«Ак Барс» в этой серии пока выигрывает борьбу. В первом матче это особенно отчётливо было видно. Во второй встрече такого явного преимущества уже не было, но… Сложилось впечатление, что «Салават» играет как-то без эмоций. Вроде хоккеисты и стараются, и тренерское задание выполняют, а азарта нет.
Может «Салават» взять верх в этом противостоянии после двух поражений? Ну, а почему нет? Не зря же есть поговорка, что «пока не проигран домашний матч, то и серия не проиграна». Так что дождёмся встреч в Уфе. Тем более в составе «Салавата» есть мастера, которые могут исход любого поединка в свою пользу решить. Но у казанцев шансов пройти в следующий раунд, конечно, больше», — приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».
- 21 марта 2021
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