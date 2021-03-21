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«Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев». Счёт в серии — 3-0

«Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев». Счёт в серии — 3-0
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Рукавишников) – 17:40' (5x5)   1:1 Кугрышев (Кадейкин, Плэтт) – 20:55' (5x5)   1:2 Глухов (Билялов, Песонен) – 23:42' (5x5)

Счёт был открыт на 18-й минуте матча — отличился нападающий казанцев Кирилл Петров. В начале второго периода «Салават Юлаев» сумел сравнять счёт усилиями Дмитрия Кугрышева, однако менее чем через три минуты Михаил Глухов вновь вывел казанцев вперёд. Больше забитых шайб в матче зрители не увидели.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Ак Барс» увеличил преимущество в серии — 3-0. Казанцы остановились в шаге от выхода в финал плей-офф конференции. Третья встреча пройдёт в Уфе 23 марта.

Календарь плей-офф КХЛ.
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