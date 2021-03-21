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Квартальнов рассказал, почему Да Коста пропустил матч с «Салаватом»

Квартальнов рассказал, почему Да Коста пропустил матч с «Салаватом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, почему французский нападающий казанской команды Стефан Да Коста пропустил третий матч серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

«Почему не играл Да Коста? Столкновение с Жарковым. Не могу утверждать, что получил сотрясение, но столкновение было, оно сказалось. Пока играем без него. Посмотрим, что будет в следующей игре. Болельщики «Ак Барса» чуть не сорвали гимн республики Башкортостан? Я не готов на это отвечать, не слышал. Давайте вопросы по игре», — передаёт слова Дмитрия Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, матч завершился победой казанцев со счётом 2:1. Таким образом, «Ак Барс» остановился в шаге от выхода в финал конференции. Счёт в серии — 3-0.

Финны «Салавата» продолжают молчать. «Ак Барс» в шаге от финала Востока
Обе команды провели достойную битву в Уфе, но чуть удачливее оказались казанцы, выигравшие третий матч подряд.
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