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Кугрышев: всё решают мелочи. По ним, а не по игре «Салават» уступает «Ак Барсу»

Кугрышев: всё решают мелочи. По ним, а не по игре «Салават» уступает «Ак Барсу»
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев прокомментировал поражение от «Ак Барса» в третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Игра была похожа на последний матч в Казани. Всё решила одна шайба. Трудно сказать что-то ещё. У нас есть система, мы по ней играем. По моим ощущениям, два последних матча равные. Вы говорите, что у них было много моментов, у нас тоже было много моментов. Всё решают мелочи, по ним мы уступаем. По игре я не считаю, что мы уступаем.

Где-то они играют проще, не стесняются. Мы играем почти без большинства, хотя это наша сильная сторона. Лишний раз никто не хочет пойти ткнуть соперника и играть в меньшинстве. Нам нужно делать всё, чтобы у нас было больше большинства. Этой стороны нас лишили, или мы сами себя её лишили. Какие сейчас мысли? Отдохнуть и готовиться к следующей игре. Шансы всегда есть. Нужно отталкиваться от того, что нам нужно выиграть следующую игру. Других путей у нас нет», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Финны «Салавата» продолжают молчать. «Ак Барс» в шаге от финала Востока
Обе команды провели достойную битву в Уфе, но чуть удачливее оказались казанцы, выигравшие третий матч подряд.
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