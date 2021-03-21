Кугрышев: всё решают мелочи. По ним, а не по игре «Салават» уступает «Ак Барсу»

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев прокомментировал поражение от «Ак Барса» в третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
«Игра была похожа на последний матч в Казани. Всё решила одна шайба. Трудно сказать что-то ещё. У нас есть система, мы по ней играем. По моим ощущениям, два последних матча равные. Вы говорите, что у них было много моментов, у нас тоже было много моментов. Всё решают мелочи, по ним мы уступаем. По игре я не считаю, что мы уступаем.
Где-то они играют проще, не стесняются. Мы играем почти без большинства, хотя это наша сильная сторона. Лишний раз никто не хочет пойти ткнуть соперника и играть в меньшинстве. Нам нужно делать всё, чтобы у нас было больше большинства. Этой стороны нас лишили, или мы сами себя её лишили. Какие сейчас мысли? Отдохнуть и готовиться к следующей игре. Шансы всегда есть. Нужно отталкиваться от того, что нам нужно выиграть следующую игру. Других путей у нас нет», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 21 марта 2021
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