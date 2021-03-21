Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Авангарда» Хартли призвал россиян сделать прививку от коронавируса

Главный тренер «Авангарда» Хартли призвал россиян сделать прививку от коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Хартли успешно прошёл вакцинацию в начале этой недели.

«Весь мир теперь знает это слово: «коронавирус». Это опасный и коварный противник. Противник, который кардинально изменил нашу жизнь и захватил всю планету.

Нам всем пришлось нелегко: игрокам, тренерам и, главное, вам — нашим фанатам. Но постепенно мы возвращаемся в игру — и всё благодаря одному маленькому уколу, точнее, двум.

Мне 60. Да, я знаю, что выгляжу моложе. Я прошёл вакцинацию и готов вернуться к привычной жизни.

Пожалуйста, не сомневайтесь, пройдите вакцинацию. С нетерпением ждём вас на матчах «ястребов», — приводит слова Боба Хартли RT на русском.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021