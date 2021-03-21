Главный тренер «Авангарда» Хартли призвал россиян сделать прививку от коронавируса
Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Хартли успешно прошёл вакцинацию в начале этой недели.
«Весь мир теперь знает это слово: «коронавирус». Это опасный и коварный противник. Противник, который кардинально изменил нашу жизнь и захватил всю планету.
Нам всем пришлось нелегко: игрокам, тренерам и, главное, вам — нашим фанатам. Но постепенно мы возвращаемся в игру — и всё благодаря одному маленькому уколу, точнее, двум.
Мне 60. Да, я знаю, что выгляжу моложе. Я прошёл вакцинацию и готов вернуться к привычной жизни.
Пожалуйста, не сомневайтесь, пройдите вакцинацию. С нетерпением ждём вас на матчах «ястребов», — приводит слова Боба Хартли RT на русском.
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