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Игорь Никитин: не было установки забить быстрый гол в овертайме

Игорь Никитин: не было установки забить быстрый гол в овертайме
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

«Тяжёлая игра, готовимся дальше. Не было установки забить быстрый гол в овертайме. Овертайм – дело специфическое. Установка была играть в свою игру.

Какую установку мы даём, оставим в раздевалке. «Локомотив» заставлял нас обороняться, хорошая команда играет против нас. А по вопросу о том, что играли в откат, не всегда успевали перестраиваться. Это хоккей, кто-то атакует, кто-то обороняется.

Афанасьев молодчик, чем мог, помог. Игра была очень напряжённой, были нужны ребята поопытнее. Лайпсик готовится, пока не играет из-за лимита на легионеров», — передаёт слова Игоря Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Слепышев закончил матч спустя полторы минуты после начала дополнительного периода.
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