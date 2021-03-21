Игорь Никитин: не было установки забить быстрый гол в овертайме

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1 ОТ).



«Тяжёлая игра, готовимся дальше. Не было установки забить быстрый гол в овертайме. Овертайм – дело специфическое. Установка была играть в свою игру.



Какую установку мы даём, оставим в раздевалке. «Локомотив» заставлял нас обороняться, хорошая команда играет против нас. А по вопросу о том, что играли в откат, не всегда успевали перестраиваться. Это хоккей, кто-то атакует, кто-то обороняется.



Афанасьев молодчик, чем мог, помог. Игра была очень напряжённой, были нужны ребята поопытнее. Лайпсик готовится, пока не играет из-за лимита на легионеров», — передаёт слова Игоря Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

18-летний Тютнев мог стать героем Ярославля, но ЦСКА добыл победу в овертайме Слепышев закончил матч спустя полторы минуты после начала дополнительного периода.