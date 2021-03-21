18-летний Тютнев мог стать героем Ярославля, но ЦСКА добыл победу в овертайме

Скабелка поменял все четыре звена, Никитин вернул Сошникова

В регулярном чемпионате ЦСКА и «Локомотив» встречались четыре раза. Ни в одном из матчей команды общими усилиями не смогли забросить больше пяти шайб. Неудивительно, что перед стартом полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции многие ожидали закрытой серии, в которой на первый план должны были выйти действия голкиперов – Эдди Паскуале и Ларса Юханссона.

Московская часть серии эти ожидания в целом оправдала. 17 марта канадский вратарь «Локомотива» парировал 28 бросков, оформив уже третий шат-аут в нынешнем плей-офф, что является лучшим результатом во всей лиге. Спустя два дня выше всяких похвал действовал уже шведский голкипер ЦСКА. В свою очередь, Паскуале откровенно не хватило везения. Ключевая шайба в исполнении Андрея Светлакова влетела в ворота «железнодорожников» по невероятной траектории.

ЦСКА — «Локомотив»: Светлаков забросил курьёзную шайбу, убежав в контратаку в меньшинстве

В Ярославль команды перебрались при равном счёте (1-1) в серии. В сравнении с предыдущим матчем тренерский штаб Андрея Скабелки произвёл масштабные перестановки в своём составе. После поражения со счётом 1:4 белорусский специалист изменил все четыре тройки нападения. При этом «Локомотив» снова был вынужден обходиться без Павла Красковского, получившего травму в среду.

В свою очередь главный тренер «армейской» команды Игорь Никитин дождался позитивных известий от своего медицинского штаба. Допуск к игре получил Никита Сошников, не принимавший участия в плей-офф с начала второго периода стартового матча серии со «Спартаком». В заявке на третий матч с «Локомотивом» Сошников заменил ветерана КХЛ Александра Попова.

Никитин — о здоровье Сошникова: слава богу, что глаз на месте

Кемпе получил «5+20», а Окулов наказал «Локомотив» за плохую игру в большинстве

Уже на пятой минуте встречи ЦСКА понёс чувствительную потерю в своём составе. Шведский форвард гостей Марио Кемпе на борту применил силовой приём против защитника «Локомотива» Никиты Черепанова. Хит «армейского» нападающего получился травмоопасным. Лицо Черепанова было разбито в кровь, и он отправился в раздевалку за медицинской помощью. Через несколько секунд туда же отправился и Кемпе, которому главные арбитры Сергей Кулаков и Роман Гофман выписали удаление до конца матча.

«Локомотив» — ЦСКА: Кемпе получил «5+20» за толчок на борт, у Черепанова разбито лицо

За своего партнера заступился Георгий Иванов, схвативший малый штраф за грубость. В результате «Локомотив» разыгрывал большинство в течение трёх минут подряд, но даже до создания опасных моментов дело так и не дошло. Наказание за халатное отношение к реализации лишнего не заставило себя долго ждать. Максим Мамин вошёл в зону и сделал передачу вперёд, его тёзка Шалунов выкатился и бросил низом — Паскуале щитком среагировал, а Константин Окулов добил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Под занавес отрезка редкую для обороны ЦСКА ошибку допустил защитник Артём Сергеев. Он не попал по шайбе в простой ситуации, в результате чего игровой снаряд достался Артёму Ильенко. Форвард «Локомотив» расстреливал ворота с ближнего пятака, но Юханссон плечом парировал его бросок.

Бенефис Паскуале и Юханссона

Начало второго периода ознаменовалось позитивным событием для ярославской команды – в защитной маске на лёд вернулся защитник Черепанов. В первых сменах в похожем стиле могли забивать Антон Ландер и Михаил Беляев. Два форварда «Локомотива» пытались подправить шайбу после бросков от синей линии, но обоим не хватило точности. Следом свой шанс упустил и Владимир Ткачёв, промахнувшийся из убойной позиции.

За пять минут до конца периода соперники обменялись роскошными нереализованными моментами. Сначала Шалунов взял на себя ответственность за бросок в контратаке «два в один» — Паскуале среагировал. А в следующей смене «железнодорожники» с трёх попыток не смогли пробить Юханссона с пятака. Активный отрезок матча своим удалением завершил Павел Карнаухов, но «Локомотив» во второй раз за встречу не смог реализовать численный перевес. В целом подопечные Скабелки были заметно активнее и заметно перебросали столичную команду – 12:7 в створ ворот – но счёт на табло так и не изменился.

Тютнев забил первый гол в КХЛ и перевёл матч в овертайм

Тренерский штаб ярославской команды заявил на этот матч семь защитников и 13 нападающих. Роль лимитчика исполнял 18-летний форвард Павел Тютнев, проведший до этой встречи всего девять матчей на уровне КХЛ. После стартового периода перестал выходить на лёд многоопытный Егор Аверин, которого и заменил молодой Тютнев.

Вряд ли даже в самых смелых мечтах болельщики «Локомотива» ожидали, что именно Павел подберёт ключи к воротам действующего чемпиона России в одном из самых важных матчей сезона. Но именно это произошло в начале заключительной трети основного времени. Николай Коваленко прорвался по левому флангу и бросил низом — шайба отскочила к Тютневу, и он точно зарядил в дальний угол – на сей раз Юханссон ничем помочь ЦСКА уже не мог. Для Тютнева заброшенная шайба стала первой за карьеру в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вдохновлённые порывом Тютнева хозяева продолжали наступать. За три минуты до конца основного времени Артур Каюмов мог решать исход встречи, но шайба угодила в стойку ворот ЦСКА – и матч продолжился в овертайме. Стоит заметить, что на последней минуте периода подножкой остановили форварда «Локомотива» Михаила Беляева, но арбитры нарушения не зафиксировали.

Слепышев реализовал свой шанс

Возможно, именно этот момент и оказался ключевым в третьем матче серии. Так как овертайм продлился всего полторы минуты. Своё слово сказали игроки третьего звена «армейской» команды. Сошников здорово развернулся за воротами и отдал на пятак, Локтионов с разворота не попал в дальний угол, но Слепышев подобрал отскок от борта и с острого угла вогнал шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Армейцы» добыли первую победу в Ярославле и повели в противостоянии 2-1. Следующий матч состоится 23 марта, снова на льду «Арены-2000». Команде Скабелки необходимо исправляться в большинстве, иначе переломить ход серии будет крайне сложно.