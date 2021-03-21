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Воронков: Билялов сегодня — красавец просто, тащит и тащит нас

Воронков: Билялов сегодня — красавец просто, тащит и тащит нас
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков подвёл итоги третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Хорошая, боевая игра. Рады победе. Каждый матч был по-своему очень тяжёлым, в том числе и сегодня. Все молодцы – ловим, боремся, работаем, забиваем. Сегодня много шайб ловили на себя. В обороне, в атаке хорошо отыграли. Бил сегодня — красавец просто, тащит и тащит нас.

Что происходит между мной и Григорием Паниным? Ничего личного нет, просто играем жёстко. Я не только против него играю жёстко, но и против других. Он тоже. Судьба такая. Его удаляют, меня – нет. В прошлый раз я не специально с него шлем снял. Была борьба.

Наши болельщики — красавцы, только и их слышно было. Спасибо им за поддержку. Что случилось с Биляловым? Не знаю, не видел этого момента», — приводит слова Воронкова официальный сайт казанской команды.

Финны «Салавата» продолжают молчать. «Ак Барс» в шаге от финала Востока
Обе команды провели достойную битву в Уфе, но чуть удачливее оказались казанцы, выигравшие третий матч подряд.
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