Воронков: Билялов сегодня — красавец просто, тащит и тащит нас

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков подвёл итоги третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
«Хорошая, боевая игра. Рады победе. Каждый матч был по-своему очень тяжёлым, в том числе и сегодня. Все молодцы – ловим, боремся, работаем, забиваем. Сегодня много шайб ловили на себя. В обороне, в атаке хорошо отыграли. Бил сегодня — красавец просто, тащит и тащит нас.
Что происходит между мной и Григорием Паниным? Ничего личного нет, просто играем жёстко. Я не только против него играю жёстко, но и против других. Он тоже. Судьба такая. Его удаляют, меня – нет. В прошлый раз я не специально с него шлем снял. Была борьба.
Наши болельщики — красавцы, только и их слышно было. Спасибо им за поддержку. Что случилось с Биляловым? Не знаю, не видел этого момента», — приводит слова Воронкова официальный сайт казанской команды.
- 21 марта 2021
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