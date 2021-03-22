The Athletic: Даниил Тарасов вернётся в «Коламбус» после завершения сезона для «Салавата»

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов вернётся в Северную Америку, сообщает The Athletic.
Отмечается, что вратарь отправится в расположение команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» после того, как российский клуб завершит выступление в плей-офф.
21-летний Тарасов выступает в «Салавате» на правах аренды. Уфимцы уступают в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барсу» со счетом 0-3.
В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 11 побед и пропустил 31 шайбу, в среднем за матч отбивая 92,5% бросков. Коэффициент надёжности составил 2.07.
В плей-офф голкипер сыграл только один матч, выйдя на замену и отразив все девять бросков.
Напомним, «Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером.
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