Толванен, Питерсен и Гурд — звёзды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, сообщается на официальном сайте НХЛ.



Третьей звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд, набравший 2 (1+1) очка в домашней встрече с «Флоридой Пантерз». Благодаря этим очкам «Лайтнинг» смогли обыграть «пантер» со счётом 5:3.



Вторая звезда — голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Кэлвин Питерсен, отразивший 41 из 42 бросков в матче с «Вегас Голден Найтс», сумев помочь своей команде одержать победу со счётом 3:1.



Первой звездой признан нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ээли Толванен, забросивший одну шайбу и отдавший две результативные передачи в гостевой встрече с «Даллас Старз». Благодаря Толванену «Нэшвилл» смог переиграть «Даллас» в серии буллитов — 4:3.

«Тампа» в результативном матче обыграла «Флориду», Бобровский отразил 19 бросков