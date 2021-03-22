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Толванен, Питерсен и Гурд — звёзды дня в НХЛ

Толванен, Питерсен и Гурд — звёзды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Третьей звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд, набравший 2 (1+1) очка в домашней встрече с «Флоридой Пантерз». Благодаря этим очкам «Лайтнинг» смогли обыграть «пантер» со счётом 5:3.

Вторая звезда — голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Кэлвин Питерсен, отразивший 41 из 42 бросков в матче с «Вегас Голден Найтс», сумев помочь своей команде одержать победу со счётом 3:1.

Первой звездой признан нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ээли Толванен, забросивший одну шайбу и отдавший две результативные передачи в гостевой встрече с «Даллас Старз». Благодаря Толванену «Нэшвилл» смог переиграть «Даллас» в серии буллитов — 4:3.

«Тампа» в результативном матче обыграла «Флориду», Бобровский отразил 19 бросков
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