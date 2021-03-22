Дедунов — о серии с «Металлургом»: нас бьют — мы их бьём

Нападающий омского «Авангарда» Павел Дедунов поделился впечатлениями от серии с магнитогорским «Металлургом» (1-1).

«Все команды отличаются по сравнению с регуляркой. Стараются играть более строго, лишний раз не рисковать, потому что каждый гол может привести к поражению во встрече.

Первый матч был — мы играли на равных. Только в третьем периоде у нас что-то не получилось. Вторая встреча уже более кость в кость была, матч до гола. Чувствуется, что нелёгкий матч.

Силовой приём на Беке, потому что знал, как он будет играть, или просто поймал так? Я примерно знал, что он будет делать: либо вираж, либо тормоз, ждать своих партнёров. Я оказался на небольшом расстоянии. Силовой приём — и силовой приём, ничего такого. Нас бьют — мы их бьём. Игровой момент.

Нам надо стараться навязывать им свою игру, и тогда всё будет хорошо», — приводит слова Дедунова официальный сайт омской команды.

Напомним, третий матч серии между «Авангардом» и «Металлургом» состоится сегодня, 22 марта. Начало запланировано на 17:00 мск.