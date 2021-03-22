Буре — о совете ИИХФ: я не заменяю Третьяка, а собираюсь продолжать его деятельность
Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре прокомментировал информацию о том, что он может заменить Владислава Третьяка в совете ИИХФ.
«Я не заменяю Третьяка, а собираюсь продолжать ту деятельность, которую Владислав Александрович на протяжении многих лет делал успешно, отстаивая интересы страны и нашей сборной.
Никто никого никогда не заменял. То же самое, когда мы сами играли в хоккей, мы не заменяли друг друга, а продолжали играть в тот же хоккей, которому нас учили старшие. Ключевое здесь — это продолжать работу, которую делал Третьяк», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее стало известно, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея.
Третьяк покинул совет ИИХФ. ФХР выдвинет на его место Буре
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