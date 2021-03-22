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Буре — о совете ИИХФ: я не заменяю Третьяка, а собираюсь продолжать его деятельность

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
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  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
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Буре — о совете ИИХФ: я не заменяю Третьяка, а собираюсь продолжать его деятельность
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре прокомментировал информацию о том, что он может заменить Владислава Третьяка в совете ИИХФ.

«Я не заменяю Третьяка, а собираюсь продолжать ту деятельность, которую Владислав Александрович на протяжении многих лет делал успешно, отстаивая интересы страны и нашей сборной.

Никто никого никогда не заменял. То же самое, когда мы сами играли в хоккей, мы не заменяли друг друга, а продолжали играть в тот же хоккей, которому нас учили старшие. Ключевое здесь — это продолжать работу, которую делал Третьяк», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее стало известно, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея.

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