Буре — о совете ИИХФ: я не заменяю Третьяка, а собираюсь продолжать его деятельность

Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре прокомментировал информацию о том, что он может заменить Владислава Третьяка в совете ИИХФ.



«Я не заменяю Третьяка, а собираюсь продолжать ту деятельность, которую Владислав Александрович на протяжении многих лет делал успешно, отстаивая интересы страны и нашей сборной.

Никто никого никогда не заменял. То же самое, когда мы сами играли в хоккей, мы не заменяли друг друга, а продолжали играть в тот же хоккей, которому нас учили старшие. Ключевое здесь — это продолжать работу, которую делал Третьяк», — передаёт слова Буре корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее стало известно, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея.